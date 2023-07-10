В ДНР рассказали об обстрелах ВСУ Артемовска

Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ хаотично обстреливают Артемовск

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал об обстрелах Артемовска (украинское название города — Бахмут) Вооруженными силами Украины. Его слова передает РИА Новости.

«Артемовск продолжает обстреливаться достаточно хаотично. Пока гражданские службы не приступили к своей работе и запланированному разминированию», — сказал Пушилин.

При этом врио главы ДНР подчеркнул, что в целом ситуация на флангах артемовского направления контролируемая.

Ранее российские Су-25 и вертолеты армейской авиации поразили скопление живой силы и боевую технику ВСУ в районе села Клещеевка под Артемовском.