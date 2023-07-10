В США заявили о серьезных внутренних проблемах на Украине

Полковник Макгрегор допустил, что Украина самоуничтожится из-за внутренних проблем

Украина самоуничтожится из-за обилия серьезных внутренних проблем еще до того, как Россия нанесет ей поражение. Такой вариант развития событий допустил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Украина может распасться до того, как Россия нанесет ей сокрушительный удар, настолько плохи дела сейчас внутри республики», — сказал он. Кроме того, военный из США отметил, что в рядах Вооруженных сил Украины фиксируется рост числа случаев дезертирства, а люди массово покидают страну.

Ранее американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск рассказал о будущих неудачах Украины при провальной попытке контрнаступления. Российские войска во время контратаки могут отвоевать еще больше территорий, заявил он.

До этого Макгрегор предрек Украине потерю Одессы из-за саммита НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе.