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16:19, 10 июля 2023Мир

В США заявили о серьезных внутренних проблемах на Украине

Полковник Макгрегор допустил, что Украина самоуничтожится из-за внутренних проблем

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украина самоуничтожится из-за обилия серьезных внутренних проблем еще до того, как Россия нанесет ей поражение. Такой вариант развития событий допустил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Украина может распасться до того, как Россия нанесет ей сокрушительный удар, настолько плохи дела сейчас внутри республики», — сказал он. Кроме того, военный из США отметил, что в рядах Вооруженных сил Украины фиксируется рост числа случаев дезертирства, а люди массово покидают страну.

Ранее американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск рассказал о будущих неудачах Украины при провальной попытке контрнаступления. Российские войска во время контратаки могут отвоевать еще больше территорий, заявил он.

До этого Макгрегор предрек Украине потерю Одессы из-за саммита НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе.

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    Алина Гончарова
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