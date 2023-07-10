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08:09, 10 июля 2023Мир

Госсекретарь США провел разговор с главой МИД Украины

Госсекретарь США провел разговор с главой МИД Украины о саммите НАТО и контрнаступлении

Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в воскресенье, передает Reuters.

«Сегодня перед саммитом НАТО на этой неделе у меня состоялась важная дискуссия с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой», — написал Блинкен в Twitter.

Кроме того, пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер в отдельном заявлении сообщил, что дипломаты также обсудили попытки Украины провести контрнаступление.

Ранее власти США приняли решение о поставке Киеву кассетных боеприпасов. Вашингтон объяснил это желанием ускорить процесс продвижения контрнаступления, однако многие европейские страны не поддержали такую инициативу.

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    Анастасия Заикина
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