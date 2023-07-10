В России выявили редкий «фронтальный подъем» в обрабатывающих отраслях

Центр развития ВШЭ: в обрабатывающих производствах наблюдается «фронтальный подъем»

Российская промышленность с февраля этого года демонстрирует уверенный восстановительный подъем. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад ученых Центра развития НИУ ВШЭ «Индексы интенсивности промышленного производства».

В документе отмечается, что подобный «фронтальный подъем» случается крайне редко и характерен для «короткой фазы интенсивного посткризисного восстановления». По данным специалистов, индекс промышленного производства снизился в январе на 0,3 процента (относительно декабря), однако в феврале вырос на 1,2 процента. Также рост наблюдался в марте (на 0,5 процента) и в апреле (на 0,8 процента).

Экономисты связали это с освобождением ниш на внутреннем рынке, мерами антикризисной поддержки населения и бизнеса, а также с дополнительным спросом на фоне специальной военной операции на Украине.

В июне индекс промышленного оптимизма в России снизился на два пункта, что стало первым сокращением после семи месяцев непрерывного роста.