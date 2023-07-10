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20:33, 10 июля 2023Забота о себе

Раскрыты особенности секса с женщинами в климаксе

Гинеколог Григорьева: женщины в климаксе могут страдать от сухости во влагалище при сексе

Фото: Oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Из-за гормональных изменений и общего ухудшения здоровья женщина в климаксе может столкнуться с рядом проблем в интимной жизни, рассказали акушер-гинеколог Кристина Григорьева и сексолог Олег Гулько. Особенности секса в период менопаузы они раскрыли в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Григорьевой, средний возраст начала менопаузы у россиянок составляет 49-51 год. Отсрочить ее нельзя, так как этот процесс «запрограммирован» генетически. Наступление климакса обычно сопровождается рядом неприятных симптомов, среди которых: приливы жара, потливость, нарушения сна, повышенная раздражительность и тревожность.

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Гинеколог также отметила, что в этот период, на фоне снижения уровня эстрогенов и угасания функции яичников, женщины могут страдать от снижения либидо, сухости, зуда и дискомфорта во влагалище во время сексуального контакта. При этом из-за неприятных ощущений значительно затрудняется достижение оргазма, добавила Григорьева.

В свою очередь, сексолог Гулько отметил, что не только гормональные изменения приводят к сложностям в интимной жизни в этот период. Повлиять на интерес к сексу может ряд сопутствующих проблем со здоровьем, в том числе прием препаратов от депрессии или гипертонии.

Средства, снижающие холестерин, также часто становятся причинами проблем в интиме. Стресс, усталость, изменения в теле и мысли о том, что секс — только для молодых, тоже оказывают негативное влияние на сексуальную жизнь

Олег Гулько сексолог

Для облегчения проявлений климакса и повышения либидо гинеколог Григорьева посоветовала женщинам заместительную гормональную терапию, здоровый образ жизни и регулярные занятия спортом умеренной интенсивности. Кроме того, улучшить самочувствие женщины в период менопаузы позволит постоянный секс, способствующий выработке эндорфинов, также называемых гормонами счастья, подытожила врач.

Ранее секс-коуч Майя Мазорет назвала простые и неожиданные способы оживить сексуальную жизнь в браке. В частности, она посоветовала супругам, чувствующим охлаждение, искать новые подходы друг к другу. Например, изменить привычное время или день недели для близости, отправлять эротические сообщения.

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    Наталья Обрядина
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