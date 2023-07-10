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14:06, 10 июля 2023Спорт

Щербакова рассказала о невыплаченном первом гонораре

Чемпионка ОИ Анна Щербакова рассказала, что ей забыли выплатить первую зарплату в сборной

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о первом гонораре. Ее слова доступны на YouTube-канале мастера спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшевой.

Спортсменка рассказала, что первую зарплату в сборной ей назначили в 13 лет. «Но тот год складывался неудачно из-за перелома ноги, и все забыли о том, что у меня была зарплата. А в конце года вспомнили об этом и выплатили за весь год», — поделилась Щербакова.

Фигуристка добавила, что до 18 лет почти не тратила гонорары и копила. «Сейчас уже на самообеспечении», — заявила 19-летняя спортсменка.

Щербакова — обладательница золота Игр-2022 в личном турнире. Также в ее активе — по одной победе на личном и командном чемпионатах мира, три победы на чемпионате России и два серебра чемпионата Европы. Спортсменка пропустила сезон-2022/2023, так как восстанавливалась после операции на колене.

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    Дарья Коршунова
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