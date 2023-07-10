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19:55, 10 июля 2023Наука и техника

Спутники Starlink помешали наблюдениям за космосом

ScienceAlert: спутники Starlink создают радиопомехи и мешают ученым

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Ученые обвинили корпорацию SpaceX в том, что их спутниковая система Starlink мешает наблюдениям за космосом. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

В опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics статье специалисты заявили, что спутники SpaceX испускают низкочастотные радиоволны, которые создают помехи радиотелескопам. В корпорации Илона Маск пошли навстречу астрономам и пообещали решить проблему.

Чтобы доказать факты негативного влияния спутников Starlink на оборудование ученых, специалисты использовали сеть низкочастотных радиотелескопов LOFAR, имеющих около 52 точек наблюдений по всей Европе. В течение определенного времени астрономы контролировали передвижения 68 спутников Starlink.

В результате эксперимента оказалось, что 47 из 68 спутников генерировали излучение в диапазоне от 110 до 188 мегагерц, создавая таким образом помехи. «Этот диапазон частот включает в себя защищенную полосу частот между 150,05 и 153 мегагерц, специально выделенную для радиоастрономии Международным союзом электросвязи (МСЭ)», — подчеркнули ученые. В SpaceX отреагировали на исследование, пообещав найти компромиссное решение проблемы.

В марте международная группа ученых заявила, что находящиеся на орбите спутники мешают наблюдениям за космосом. По словам специалистов, проблему можно решить созданием специальных зон, в которых активность спутников будет ограничена.

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    Андрей Ставицкий
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