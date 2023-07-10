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19:00, 10 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о не посещающих польские школы детях-беженцах с Украины

ЮНИСЕФ: более половины детей-беженцев с Украины в Польше не посещают школы
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Более половины украинских детей-беженцев в Польше не посещают местные школы. Об этом в своем пресс-релизе сообщил детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

«Спустя 500 дней после того, как беженцы начали бежать (...) с Украины, более половины детей украинских беженцев в Польше не учатся в национальной системе образования», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что в польской системе образования обучаются почти 173 тысячи детей с Украины. Примерно каждый пятый старшеклассник в конце прошлого учебного года посещал польскую школу, заявили в ЮНИСЕФ и УВКБ ООН.

Низкие показатели зачисления могут быть связаны с частыми переездами на Украину и с Украины, а также с языковым барьером и отсутствием у школ возможности принять новых учеников.

Ранее в Reuters предрекли Украине проблемы в восстановлении экономики из-за беженцев, которые переехали за границу и рассчитывают там остаться. Пока что, согласно исследованиям, большинство уехавших из страны украинцев рассчитывают вернуться домой, но практика показывает, что со временем это желание ослабевает.

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    Алевтина Запольская
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