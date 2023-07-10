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09:25, 10 июля 2023Силовые структуры

Двух таксистов-иностранцев задержали за кражу денег у подвыпивших пассажиров

В Новосибирске задержали двух таксистов-иностранцев, обворовывающих подвыпивших россиян

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Новосибирске задержали двух таксистов-иностранцев 30 и 31 года по подозрению в серии краж у пассажиров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По версии полиции, двое уроженцев Центральной Азии разработали схему, от которой пострадали как минимум пять человек. Таксисты подыскивали подвыпивших клиентов и во время поездки выведывали ПИН-коды от их карт.

Одним из потерпевших стал 34-житель Томска, который воспользовался услугой таксиста перед вылетом в Нижневартовск. Во время поездки в машину подсел второй фигурант и предложил мужчине выпить. Когда они расплачивались в магазине, он запомнил код от карты потерпевшего, после чего незаметно похитил ее. Добычей таксистов стало 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали банду карманников, промышлявшую кражами в метро и автобусах.

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    Илона Палей
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