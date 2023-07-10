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11:44, 10 июля 2023Бывший СССР

В России назвали причину невозможности переговоров с Украиной

Дипломат Гаврилов: сейчас переговоры с Украиной попросту невозможны

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Переговоры с Украиной сейчас попросту невозможны. Это признал представитель России в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, пишет РИА Новости.

По словам российского дипломата, причиной невозможности переговоров стало нежелание США. Если бы этого захотели в Вашингтоне, то они бы «заставили украинцев сесть за стол переговоров».

Также он отметил, что если бы в Киеве возникло желание начать выстраивать договоренности, то они бы подали соответствующий сигнал. Но этого сейчас не наблюдается.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что мирные переговоры по Украине будут проведены в самое ближайшее время. Он отметил, что для переговоров необходимы «установки Запада, в первую очередь США».

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    Александр Слабиев
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