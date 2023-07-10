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13:51, 10 июля 2023Бывший СССР

В Кремле рассказали о давлении Киева на страны НАТО

Песков: Киев пытается давить на страны НАТО по вопросу приглашения Украины в альянс

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Киевские власти пытаются давить на страны НАТО по вопросу приглашения Украины в альянс накануне саммита в Вильнюсе. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По его словам, сейчас ведутся очень оживленные дискуссии среди стран-членов альянса по вопросу принятия Украины в НАТО, также есть разные взгляды на этот счет. Киеву очень нужно, чтобы западные страны продемонстрировали солидарность.

Песков предупредил, что вступление Украины в НАТО будет иметь очень большие последствия для европейской безопасности. Это станет «абсолютной опасностью и угрозой для нашей страны, что потребует от нас достаточно понятной и твердой реакции», предупредил представитель Кремля.

Ранее в Германии заявили об отсутствии консенсуса в НАТО по членству Украины. По словам представителя правительства ФРГ, эта тема не будет стоять на повестке дня во время саммита НАТО в Вильнюсе.

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    Александр Слабиев
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