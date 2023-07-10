69-я параллель
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12:26, 10 июля 202369-я параллель

Встреча россиян с переплывающим реку волком попала на видео

Переплывающего реку в Якутии волка сняли на видео

Россияне встретили волка, переплывающего реку в Республике Саха, и сняли его на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Охота и рыбалка в Якутии».

На записи, снятой пассажиром моторной лодки, хищник переплывает реку с одного берега на другой. Приблизившись к людям, волк рычит, а затем огибает судно и уплывает в направлении берега. Перед тем как вылезти на сушу, зверь оглядывается на лодку, а затем убегает в сторону кустов.

Ранее в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа запечатлели медведя, переплывающего реку в дождь. На снимающего видео человека хищник не обратил никакого внимания.

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    Варвара Родикова
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