Встреча россиян с переплывающим реку волком попала на видео

Переплывающего реку в Якутии волка сняли на видео

Россияне встретили волка, переплывающего реку в Республике Саха, и сняли его на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Охота и рыбалка в Якутии».

На записи, снятой пассажиром моторной лодки, хищник переплывает реку с одного берега на другой. Приблизившись к людям, волк рычит, а затем огибает судно и уплывает в направлении берега. Перед тем как вылезти на сушу, зверь оглядывается на лодку, а затем убегает в сторону кустов.

Ранее в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа запечатлели медведя, переплывающего реку в дождь. На снимающего видео человека хищник не обратил никакого внимания.