Председатель Совфеда Матвиенко встретилась с Си Цзиньпином

Председатель Совета Федерации Матвиенко встретилась с главой КНР Си Цзиньпином

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает ТАСС.

Визит российской делегации состоялся по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) Чжао Лэцзи.

Ранее сенатор Алексей Пушков прокомментировал визит министра финансов США Джанет Йеллен в Пекин. Пушков сослался на публикацию американской газеты New York Post, в которой указали на чрезмерную приветливость Йеллен. Во время встречи с китайским коллегой она много раз поклонилась ему. Сенатор раскритиковал поведение министра и предположил, что США стремятся что-то получить от Китая.