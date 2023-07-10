В США сообщили о желании Байдена встретиться с Зеленским на полях саммита НАТО

Politico: Байден на полях саммита НАТО планирует встретиться с Эрдоганом и Зеленским

Президент США Джо Байден планирует провести встречи с турецким главой Реджепом Тайипом Эрдоганом и украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом пишет издание Politico.

При этом подробности предстоящих контактов Байдена не приводятся. В Белом доме официально пока не подтвердили данную информацию и не раскрыли программу двухсторонних встреч президента на саммите.

Встреча лидеров стран-членов НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев ожидает «хороших новостей» от саммита НАТО, По его словам, во время саммита, где ожидается «много коммуникации с союзниками», украинская сторона выступит с предметной позицией.

При этом газета Corriere della Sera ранее написала о том, что лидеры стран НАТО постараются избежать конкретных обещаний Киеву, в том числе относительно точных сроков его вступления в Североатлантический альянс.

Журналисты предположили, что в итоговом коммюнике будет нейтральная фраза о том, что Украину рано или поздно примут в альянс.