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22:20, 10 июля 2023Мир

В США назвали сроки наступления критического момента для ВСУ

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: у Киева закончатся ресурсы для военных действий к декабрю

Фото: Stringer / Reuters

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал сроки наступления критического момента для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его мнению, истощение запасов украинской армии и неспособность западных союзников поставлять боеприпасы в необходимом количестве приведут к краху ВСУ к зиме.

«Спорный вопрос, что будет с Украиной после декабря. Я считаю, что у нее нет шансов продолжать военные действия из-за потерь среди личного состава и вооружения», — заявил он.

Джонсон считает, что решение Соединенных Штатов поставить Украине опасные кассетные боеприпасы вызвано истощением американских запасов. По его словам, Вашингтон не сможет наладить такое производство, которое покрывало бы потребности украинской армии в будущем.

Бывший аналитик ЦРУ добавил, что Белый дом также ставит под угрозу и свою безопасность из-за отсутствия запасов вооружений для собственной защиты.

9 июля сообщалось, что глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак попросил у США дополнительное время для контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Ранее в июле стало известно, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. Об этом заявил Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.

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    Марина Совина
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