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11:21, 10 июля 2023Бывший СССР

Пленный украинский военный назвал причину потерь ВСУ

Пленный Стрельцов назвал причиной потерь ВСУ умалчивание данных и неактуальность карт

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) постоянно что-то умалчивают, по этой причине среди личного состава есть большие потери. Также имеющиеся карты не отражают актуальную обстановку, когда бойцов ВСУ отправляют на задания. Об этом заявил пленный украинский военный Данила Стрельцов, передает РИА Новости.

«То есть он [командир роты] смотрит на карту, и на карте это одна картинка, а вживую, где на карте стоит лес, может быть поле», — отметил он и добавил, что почти не знал командира роты и видел его крайне редко. Как утверждает Стрельцов, были случаи, когда военных ВСУ отправляли окопаться или проверить обстановку, а они подрывались на своих же минах.

Кроме того, на выданных командиром точках маршрута «уже сидит противник», уточнил пленный. «Это из тех постоянных моментов, когда командир отправляет и чего-то недоговаривает. И когда он чего-то недоговаривает, идут потери», — сказал он. Помимо этого, по его словам, штурмовые подразделения ВСУ из-за высоких потерь пополняются мобилизованными украинцами по четыре-пять раз.

Ранее российский доброволец с позывным Топаз рассказал, что украинские войска используют пленных для разминирования территорий на запорожском направлении. Как отмечалось, его взяли в плен на донецком направлении. Топаз заявил, что военные ВСУ постоянно унижали и избивали его, а также заставляли копать оборонительные сооружения.

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    Кристина Есикова
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