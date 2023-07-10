Захарова обвинила Японию в распространении украинских фейков

Захарова: Япония оперирует украинскими фейками, выражая озабоченность вокруг ЗАЭС

Япония оперирует распространяемыми Украиной безосновательными фейками, выражая озабоченность вокруг ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

«Удивлены тем, с какой безапелляционностью Токио оперирует слухами, под которыми, как мы уже неоднократно заявляли, нет никаких оснований», — заявила дипломат.

По словам Захаровой, требование генерального секретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно и главы японского МИД Есимасы Хаяси обеспечить ЗАЭС защитой было навеяно украинскими фейками о готовящейся на электростанции «российской провокации».

Ранее директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал крайне уязвимым положение Запорожской АЭС.