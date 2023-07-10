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20:21, 10 июля 2023Мир

Захарова обвинила Японию в распространении украинских фейков

Захарова: Япония оперирует украинскими фейками, выражая озабоченность вокруг ЗАЭС

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Япония оперирует распространяемыми Украиной безосновательными фейками, выражая озабоченность вокруг ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

«Удивлены тем, с какой безапелляционностью Токио оперирует слухами, под которыми, как мы уже неоднократно заявляли, нет никаких оснований», — заявила дипломат.

По словам Захаровой, требование генерального секретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно и главы японского МИД Есимасы Хаяси обеспечить ЗАЭС защитой было навеяно украинскими фейками о готовящейся на электростанции «российской провокации».

Ранее директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал крайне уязвимым положение Запорожской АЭС.

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    Глеб Бажуткин
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