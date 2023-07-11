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10:29, 11 июля 2023Мир

«Самолет Судного дня» прилетел в Вильнюс вслед за Байденом

«Самолет Судного дня» вслед за лидером США Байденом прилетел в Вильнюс на саммит НАТО
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Fabrizio Gandolfo / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Boeing 747-E4B приземлился в Вильнюсе, куда прилетел вслед за президентом США Джо Байденом — в литовской столице тот будет участвовать в саммите НАТО. Американский «самолет Судного дня» нужен для того, чтобы эвакуировать лидера страны в экстренной ситуации. О его прибытии сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Boeing E-4B Nightwatch также известен как воздушный командный пункт ВВС США. Это модифицированная версия Boeing 747-200.

Ведущий научный сотрудник Центра перспективных американских исследований МГИМО и эксперт клуба «Валдай» Игорь Истомин считает, что на саммите НАТО продолжится торг между Украиной, ее «лоббистами» и остальными государствами, занимающими более сдержанную позицию, относительно военной поддержки Киева и его вступления в Североатлантический альянс. В разговоре с «Лентой.ру» эксперт подчеркнул: возможен сценарий, при котором вооружение Украины будет носить временный характер, чтобы затем, по прошествии некоторого времени, уже более предметно вернуться к вопросу ее членства в НАТО.

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    Виктория Кондратьева
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