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16:54, 11 июля 2023Наука и техника

EA анонсировала продолжение симулятора FIFA под новым названием

Electronic Arts представила первый трейлер футбольного симулятора EA Sports FC 24

Компания Electronic Arts (EA) анонсировала выпуск нового футбольного симулятора. Ролик доступен на YouTube-канале EA Sports.

Представленная игра получила название EA Sports FC 24. Тайтл оказался первым после выпуска игр серии FIFA. В мае 2022 года Electronic Arts объявила о прекращении сотрудничества с Международной федерацией футбола (FIFA) и в этой связи рассказала о выборе нового названия для серии игр.

«Все, что вам нравится в наших играх, станет частью EA Sports FC», — отметили представили компании. В новой игре будут доступны прежние режимы, лиги, соревнования и спортсмены. Также в тайтл добавили режимы Ultimate Team, Pro Clubs и VOLTA Footbal.

В EA также подчеркнули, что симулятор будет содержать портфолио на 19 000 игроков, 700 команд, 30 лиг и 100 стадионов. В компании назвали новую серию «будущим интерактивного футбола». Сроки выхода игры не указаны.

Ранее представители онлайн-школы XYZ School сообщили, какие игры российские геймеры считают худшими. В список попали тайтлы серии FIFA, Mass Effect: Andromeda, Death Stranding, Assassin’s Creed, Genshin Impact и Hogwarts Legacy.

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    Андрей Ставицкий
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