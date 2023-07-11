Найдена окаменелость редкого морского животного

Phys.org: обнаружены останки древнего морского животного хомалозои

Ученые из Пенсильванского университета и Университета Цинциннати нашли и описали окаменелость древнего морского животного — хомалозои из отряда солютов. О результатах работы сообщается на портале Phys.org.

Останки были обнаружены в породах девонского периода в Пенн-Дикси (США), в этом месте Homalozoa, также называемая Carpoida, была найдена впервые. Примерный возраст находки оценивается в 382 миллиона лет. Небольшое беспозвоночное животное обитало в океане, который покрывал планету задолго до появления динозавров.

Хомалозои относятся к иглокожим и приходятся родственниками ныне живущим морским звездам, ежам и лилиям. Они сформировались в середине кембрийского периода около 500 миллионов лет назад.

В феврале 2023 года сотрудники Университета Стони-Брук (США) нашли останки предков современных крокодилов. Древний хищник, которого назвали Turnersuchus hingleyae, жил около 185 миллионов лет назад. Считается, что они возникли в триасе, а в конце периода пережили массовое вымирание.

