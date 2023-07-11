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09:18, 11 июля 2023Силовые структуры

Построившему школу за миллиард главе российской стройфирмы изменили меру

В Красноярске главу стройфирмы Егорова выпустили из СИЗО по делу о хищении 391 млн рублей

Фото: Dmitry Chasovitin / Globallookpress.com

Центральный районный суд Красноярска изменил меру пресечения главе строительной компании «Сибиряк» Владимиру Егорову, подозреваемому в мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевой прокуратуре.

Егорова отпустили из СИЗО, заменив меру на запрет определенных действий. Глава стройкомпании полностью возместил ущерб, также сыграли роль возраст и состояние здоровья мужчины.

Дело Егорова находится на контроле у прокурора Красноярского края. По версии следствия, в 2020 году компания «Сибиряк» построила школу на 600 мест и привлекла оценщика, который в отчете завысил стоимость объекта на 391 миллион рублей. В результате компания запросила миллиард рублей, который ей перечислила администрация района.

По делу также были задержаны оценщик и дочь Егорова — она в компании занимала должность главного бухгалтера.

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    Илона Палей
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