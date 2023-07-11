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23:11, 11 июля 2023Мир

Швеция и Германия пропустили заседание СБ ООН по «Северным потокам»

Представители Дании, Швеции и ФРГ пропустили заседание СБ ООН по «Северным потокам»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Представители Дании, Швеции, ФРГ не стали участвовать в заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по проблеме подрыва трубопроводов «Северный поток». Об этом пишет РИА Новости.

Согласно списку выступающих на встрече, представители Дании, Швеции и Германии пропустили заседание.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии информации о расследовании по «Северным потокам». По его словам, Москва оставляет за собой право самостоятельно расследовать диверсии. До этого Небензя рассказал, что у России есть серьезные основания сомневаться в транспарентности и объективности расследований Дании, Швеции и Германии взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

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    Марина Совина
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