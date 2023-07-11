Финляндия допустила закрытие консульства России на демилитаризованных Аландах

Президент Финляндии Ниинисте допустил закрытие консульства России на Аландах

Президент Финляндии Саули Ниинисте допустил закрытие российского консульства на демилитаризованном архипелаге Аланды в ответ на закрытие Москвой крупнейшего консульства Финляндии. Его слова приводит Bloomberg.

«Посмотрим. В Турку консульство больше, и это было бы похоже на Санкт-Петербург. Но мы еще не приняли решения. По крайней мере, Турку явно рассматривается», — сказал политик, отвечая на вопрос, может ли быть закрыто консульство на Аландах.

Финский лидер также добавил, что дипломатическая миссия на Аландах немногочисленна.

Ранее Ниинисте прокомментировал решение России закрыть генконсульство Финляндии в Петербурге. По его словам, такой шаг Москвы был неожиданным для Хельсинки.