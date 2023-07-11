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15:09, 11 июля 2023Мир

Финляндия допустила закрытие консульства России на демилитаризованных Аландах

Президент Финляндии Ниинисте допустил закрытие консульства России на Аландах

Фото: Arild Vågen / Wikimedia

Президент Финляндии Саули Ниинисте допустил закрытие российского консульства на демилитаризованном архипелаге Аланды в ответ на закрытие Москвой крупнейшего консульства Финляндии. Его слова приводит Bloomberg.

«Посмотрим. В Турку консульство больше, и это было бы похоже на Санкт-Петербург. Но мы еще не приняли решения. По крайней мере, Турку явно рассматривается», — сказал политик, отвечая на вопрос, может ли быть закрыто консульство на Аландах.

Финский лидер также добавил, что дипломатическая миссия на Аландах немногочисленна.

Ранее Ниинисте прокомментировал решение России закрыть генконсульство Финляндии в Петербурге. По его словам, такой шаг Москвы был неожиданным для Хельсинки.

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    Анастасия Заикина
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