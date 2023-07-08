Финляндия удивилась решению России закрыть генконсульство в Санкт-Петербурге

Президент Финляндии: решение России закрыть генконсульство в Санкт-Петербурге неожиданное

Решение России закрыть генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге было неожиданным. В этом признался финский президент Саули Ниинисте, сообщает ТАСС.

«Мы знаем, что у многих других стран был подобный опыт, сам по себе такой сюрприз не уникален. Но тот факт, что это произошло в нынешних обстоятельствах, конечно, является неожиданным. Это решение вывело ситуацию в новое измерение», — сказал он.

Ранее в МИД России заявили, что Москва высылает девять финских дипломатов и закрывает генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге в ответ на проводимую Хельсинки антироссийскую политику, а также дискриминацию граждан России финской стороной. Консульство закроется 1 октября.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен в ответ сообщила, что в Хельсинки задумались о закрытии еще одного консульства России и проводят юридический анализ по нахождению консульства на Аландских островах.