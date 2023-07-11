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12:33, 11 июля 2023Путешествия

Туристы сорвались со склона в горах Северной Осетии

МЧС: сорвавшиеся со склона в горах Северной Осетии туристы живы, но серьезно травмированы

Фото: Luv_Dancin / Shutterstock / Fotodom

Трое туристов сорвались со склона в горах Алагирского района Северной Осетии. Об этом сообщило ГУ МЧС России по республике у себя в Telegram-канале.

«Спасатели на подходе к пострадавшим на перевале Комлагат, — говорится в сообщении. — Остается преодолеть перепад в 500 метров».

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Отмечается, что специалисты держат связь с руководителем тургруппы по рации. По его словам, россияне живы, но серьезно травмированы.

Информация о том, что трое из шести туристов из зарегистрированной группы сорвались со склона в районе селения Бад в Северной Осетии, появилась вечером в понедельник, 10 июля. Согласно геолокации, путешественники упали с гребня перевала Комлагат, скатились по леднику около 300 метров и находятся на северном склоне. В поисках россиян участвуют около 40 спасателей и добровольцев.

Ранее в июле группа из 22 туристов пропала без вести при сплаве по реке в Пермском крае. Уточняется, что семьями на сплав по Усьве уехали 11 взрослых и столько же детей. Поездку россияне организовали самостоятельно, заранее тур они не покупали.

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    Фариза Бацазова
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