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14:45, 11 июля 2023Путешествия

Появились подробности о сорвавшихся с горы в Северной Осетии туристах

МЧС России: сорвавшиеся с горы в Северной Осетии туристы нашлись живыми

Фото: Vladimir Mayorov / Russian Look / Globallookpress.com

Трое туристов, сорвавшихся со склона в горах Алагирского района Северной Осетии, нашлись живыми. Подробности об инциденте появились в Telegram-канале МЧС России.

«Первые спасатели прибыли к альпинистам, пострадавшим на перевале Комлагат, — говорится в сообщении. — Сотрудники МЧС России преодолели десять километров пути с перепадом высот почти в два километра при дожде и тумане».

Отмечается, что россияне, среди которых две девушки и один мужчина, находятся в удовлетворительном состоянии, им оказывается первая помощь.

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В ближайшее время спасатели начнут спуск пострадавших с высоты пешим порядком. «На маршруте — сыпучие участки, река, скалы и ледник», — добавили в МЧС.

Ранее трое из шести туристов из зарегистрированной группы сорвались со склона в районе селения Бад в Северной Осетии. Путешественники упали с гребня перевала Комлагат и скатились по леднику примерно на 300 метров.

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    Фариза Бацазова
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