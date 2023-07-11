Выдра украла у мужчины серфборд и попала на видео

KSBW: в США выдра украла у мужчины доску для серфинга и попыталась на ней уплыть

Морская выдра в американском штате Калифорния украла у плававшего поблизости мужчины доску для серфинга и попыталась на ней уплыть. Произошедшее попало на видео, которое опубликовал канал KSBW.

На снятых очевидцем кадрах видно, как выдра хватает серфборд, в то время как его владелец спокойно плавает неподалеку. Животное забирается на доску и быстро уплывает на ней прочь, а мужчина бросается в погоню.

Подплыв к доске, серфер начинает брызгаться водой. В какой-то момент зверек спрыгивает с доски, но затем снова хватается за серфборд. Исход схватки остался неизвестным.

Ранее сообщалось, что выдра проникла в загородный дом супружеской пары в британской деревне Скинбернесс, устроила дебош и заснула в хозяйской постели. Предположительно, зверек проник в помещение через дверцу, которую пара сделала для кошки.

