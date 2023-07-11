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18:28, 11 июля 2023Мир

Генсек НАТО ответил на обвинения Зеленского в абсурдности

Столтенберг в ответ на критику Киева заявил, что НАТО никогда не называет временных рамок

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на обвинения президента Украины Владимира Зеленского в абсурдности, заявил, что альянс никогда не называет временных рамок вступления стран в военно-политический блок. Его цитирует ТАСС.

«Если вы посмотрите на другие процессы, то увидите, что не было временных рамок, процесс был всегда основан на выполнении условий», — сказал он во время пресс-конференции по итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе. Столтенберг добавил, что проведет во вторник, 11 июля, вечером первую встречу с Зеленским в столице Литвы.

Ранее украинский лидер обвинил НАТО в абсурдности, так как альянс не дает временных рамок для приглашения и членства Украины. По мнению Зеленского, это похоже на неготовность объединения пригласить и сделать страну членом блока. Он подчеркнул, что Украина заслуживает уважения со стороны НАТО.

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    Кристина Есикова
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