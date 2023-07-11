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12:29, 11 июля 2023Мир

Описано предназначение «самолета Судного дня» на саммите НАТО в Вильнюсе

Полковник Литовкин: Байден может дать команду о нанесении удара с «самолета Судного дня»

Фото: Balon Greyjoy / Wikimedia

«Самолет Судного дня» следует за президентом США Джо Байденом даже на саммит НАТО в Вильнюсе, чтобы глава государства имел возможность в любой момент дать команду стратегическим ядерным силам о нанесении удара. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Когда наш президент куда-то едет, за ним следом идет человек с черным чемоданчиком. Морской офицер. Что это такое? Это аппаратура для разблокирования кодов для стратегических ракетных комплексов. "Самолет Судного дня" у Байдена — такой же элемент стратегических ядерных сил США», — объяснил Литовкин.

По его словам, с борта этого самолета Байден может дать команду стратегическим ядерным силам США, расположенным в разных частях земного шара, о нанесении удара.

«Прибытие этого самолета в Вильнюс — с одной стороны, устрашение России. А с другой — просто необходимый элемент, обычная практика. Просто раньше никогда наши информационные агентства это не подчеркивали», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что Boeing 747-E4B приземлился в Вильнюсе, куда прилетел вслед за Байденом, участвующим в саммите НАТО. Этот «самолет Судного дня» также известен как воздушный командный пункт ВВС США, он может быть использован и для экстренной эвакуации главы государства.

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    Варвара Кошечкина
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