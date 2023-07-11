Польша лишила российского бизнесмена доступа к акциям

Вальдемар Буда: Польша ввела принудительное управление акциями группы Azoty

Власти Польши ввели принудительное управление акциями группы Azoty, которые принадлежат российскому предпринимателю Вячеславу Кантору. Об этом со ссылкой на министра развития и технологий республики Вальдемара Буду сообщает РИА Новости.

По его словам, механизм принудительного управления необходим для последующего лишения россиянина ценных бумаг и принадлежащего ему производителя минеральных удобрений «с помощью правового механизма». При этом польское право не позволяет лишить Кантора акций в одностороннем порядке — их стоимость компенсируют, а выплату — заморозят.

Польская группа Azoty производит азотные удобрения, чистящее средство меламин и прочие химические вещества. Ее 20 процентов принадлежат компании «Акрон» Кантора.

Ранее в Польше взяли под принудительное управление активы «Газпрома», которому принадлежат 48 процентов акций системы транзитных газопроводов компании EuRoPol Gas — оператора польского участка газопровода Ямал — Европа». В мае EuRoPol Gas потребовала от «Газпрома» заплатить ей за транспортировку газа 850 миллионов злотых (примерно 202,3 миллиона долларов). Дополнительно 5 миллиардов злотых (около 1,2 миллиарда долларов) компания потребовала в качестве компенсации упущенной прибыли из-за остановки поставок.

