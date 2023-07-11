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12:04, 11 июля 2023Моя страна

В Челябинске прошел семейный велопарад

В челябинском парке имени Гагарина прошел семейный велопарад в честь Дня семьи

Фото: Ольга Ерушина / «Хорошие Новости Челябинской области»

В челябинском парке культуры и отдыха имени Гагарина в честь Дня любви, семьи и верности прошел тематический велопарад. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Во время мероприятия дети и взрослые прокатились по парку на велосипедах и приняли участие в большом семейном празднике. Гостям также были доступны мастер-классы, конкурсы и розыгрыши.

«Несмотря на жару все остались довольными, организация праздника на высоте. Хочу сказать, что нужно больше таких мероприятий, причем не только в День семьи, а круглый год. Необходимо показывать образ крепкой, счастливой и успешной семьи. Будущее у нашей страны — за семьями, а не за индивидуалистами и одиночками», — поделилась своим мнением гостья мероприятия Людмила Ирышкина, мама четверых детей.

Ранее в июле Тысячи жителей разных городов России побывали в Казани на ежегодном заезде «Ночной велофест». В нем приняли участие 4,5 тысячи человек, среди которых были гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Тюмени и соседних городов Татарстана.

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    Карина Черных
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