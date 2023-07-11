Японцам предложили пить воду с «Фукусимы»

МИД Китая: предлагаем считающим воду с «Фукусимы-1» безопасной использовать ее для питья

Японцы, которые считают воду с японской атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» безопасной, могут начать ее пить. Такое предложение сделал официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, передает ТАСС.

«Если кто-то считает, что радиоактивно загрязненная вода с АЭС "Фукусима" пригодна для питья или плавания, мы предлагаем японской стороне использовать радиоактивно загрязненную воду для питья и купания этими людьми, вместо того чтобы сбрасывать ее в океан», — заявил Вэньбинь в ответ на оценки некоторых экспертов о пригодности воды с аварийной АЭС к потреблению.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал сброс зараженной ядерными отходами воды с «Фукусимы-1» в океан лучшим вариантом утилизации. Он подчеркнул, что такой способ избавления от жидкости является безопасным.

О решении начать сливать очищенную от большинства опасных веществ воду с аварийной АЭС власти Японии сообщили в апреле 2021 года. Весной 2022-го разрешение на сброс жидкости получила компания Tokyo Electric Power (ТЕРСО).