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21:03, 11 июля 2023Бывший СССР

Сержант ВСУ назвал замкомандира «аморальным дегенератом» и попросил понижения

Сержант ВСУ Маркус подал рапорт о понижении, назвав замкомандира «аморальным дегенератом»

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Сержант 47-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Маркус попросил понижения в должности из-за некомпетентности высшего офицерского корпуса. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Маркус обвинил командование в принижении сержантского состава, упадке морального духа бойцов, а также в неуважении мифологии и традиций бригады.

Он также назвал замкомандира военной части «моральным дегенератом», нахождение с которым в одном коллективе принижает честь и достоинство.

Ранее в интервью западному изданию женщины-военнослужащие ВСУ рассказали, что заработали букет всевозможных заболеваний за время военной службы. По словам одной из них, у всех женщин был цистит или воспаления яичников и боли в спине.

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    Алевтина Запольская
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