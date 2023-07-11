Сержант ВСУ назвал замкомандира «аморальным дегенератом» и попросил понижения

Сержант ВСУ Маркус подал рапорт о понижении, назвав замкомандира «аморальным дегенератом»

Сержант 47-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Маркус попросил понижения в должности из-за некомпетентности высшего офицерского корпуса. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Маркус обвинил командование в принижении сержантского состава, упадке морального духа бойцов, а также в неуважении мифологии и традиций бригады.

Он также назвал замкомандира военной части «моральным дегенератом», нахождение с которым в одном коллективе принижает честь и достоинство.

Ранее в интервью западному изданию женщины-военнослужащие ВСУ рассказали, что заработали букет всевозможных заболеваний за время военной службы. По словам одной из них, у всех женщин был цистит или воспаления яичников и боли в спине.

