69-я параллель
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17:21, 11 июля 202369-я параллель

Российские ученые рассчитали частоту возникновения гигантских волн в Арктике

Российские ученые рассчитали частоту возникновения гигантских волн в арктических морях

Фото: Brian Snyder / Reuters

Специалисты Морского гидрофизического института Российской академии наук (РАН) провели исследование, которое поможет определять частоту появления гигантских волн в морях Арктики. Об этом сообщает «НИА-Заполярье».

Ученые усовершенствовали наработки, представленные в 2019 году — тогда была создана универсальная модель предсказания высоты волн, вызываемых действием циклонов. Специалисты изучили вероятность возникновения высоких волн, спровоцированных полярными циклонами, используя спутниковые данные и анализ статистики. В исследовании рассмотрели максимальную скорость ветра, продолжительность жизни атмосферного вихря, его диаметр, скорость перемещения и направление.

Ученые выяснили, что волны высотой более четырех метров могут появляться до шести раз в год, а волны, превышающие восемь метров — два-три раза за это же время. Волны выше десяти метров могут возникнуть раз в год, а волны высотой 12 метров появляются раз в несколько лет. Самые высокие 15-метровые волны можно увидеть реже, чем раз в десятилетие.

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Авторы исследования заключили, что южная часть Баренцева моря и северо-восточная часть Норвежского моря особенно подвержены воздействию полярных циклонов. При этом в южной части Норвежского моря аномально высокие волны встречаются чаще — но, как правило, они не связаны с этим явлением.

Работа ученых поможет усовершенствовать оценку возможного экологического ущерба, рисков ведения морской деятельности в Арктике, а также работы транспорта и инженерных сооружений.

Ранее сообщалось, что группа российских ученых запланировала новую экспедицию в Арктике по поиску вирусов, уничтожающих бактерии. Искать вирусы будут на суше, под водой и на ледниках.

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    Варвара Родикова
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