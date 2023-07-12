Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:22, 12 июля 2023Россия

Площадь пожара в подмосковном отеле увеличилась

Площадь пожара в подмосковной Немчиновке возросла до 200 квадратных метров

Фото: Агентство «Москва»

Площадь пожара в отеле в подмосковном отеле в Немчиновке увеличилась. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. Расследование обстоятельств и причин пожара контролирует Одинцовская городская прокуратура.

Ранее сообщалось, что в селе Немчиновка в Одинцовском городском округе Московской области загорелось строящееся здание по адресу улица 2-я Запрудная, дом 36. На место для тушения возгорания привлекли 3 единицы техники и 11 человек. Как писало ТАСС, строящееся здание находится на территории шато-отеля «Немчиновка парк». Строение стоит вплотную к гостиничному комплексу.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отказался обменивать территории Украины на членство в НАТО

    Мисс Москва опровергла спекуляции хейтеров и рассказала о пластических операциях

    Миллиардер-биохакер перелил себе кровь сына ради омоложения и остался недоволен

    Российский дрон «Овод» впервые применили на дальней дистанции в зоне СВО

    Байден запутался при попытке озвучить число членов НАТО

    Площадь пожара в подмосковном отеле увеличилась

    Костомаров завел Telegram-канал

    Захарова оценила решение США о поставке кассетных боеприпасов Украине

    Изменение риторики Зеленского на саммите НАТО объяснили

    Названы пять причин несчастливых отношений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости