Площадь пожара в подмосковном отеле увеличилась

Площадь пожара в подмосковной Немчиновке возросла до 200 квадратных метров

Площадь пожара в отеле в подмосковном отеле в Немчиновке увеличилась. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. Расследование обстоятельств и причин пожара контролирует Одинцовская городская прокуратура.

Ранее сообщалось, что в селе Немчиновка в Одинцовском городском округе Московской области загорелось строящееся здание по адресу улица 2-я Запрудная, дом 36. На место для тушения возгорания привлекли 3 единицы техники и 11 человек. Как писало ТАСС, строящееся здание находится на территории шато-отеля «Немчиновка парк». Строение стоит вплотную к гостиничному комплексу.