El Mundo: Карло Анчелотти предстанет перед судом из-за долга налоговой службе

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти предстанет перед судом. Об этом сообщает El Mundo.

По информации издания, 64-летний итальянский специалист задолжал налоговой службе 400 тысяч евро. Отмечается, что он скрыл от организации часть доходов от имиджевых прав, когда впервые подписал контракт с «Реалом» в 2014 году.

5 июля стало известно о назначении Анчелотти главным тренером сборной Бразилии. Сообщалось, что итальянец возглавит команду в 2024 году после Кубка Америки, а до этого момента пост будет занимать бразилец Фернандо Динис.

Контракт Анчелотти с командой рассчитан до июня 2024 года. За карьеру он также поработал в итальянских «Парме», «Ювентусе», «Милане» и «Наполи», английских «Челси» и «Эвертоне», французском «Пари Сен-Жермен» и немецкой «Баварии». Он является единственным тренером в истории, выигравшим чемпионаты Италии, Англии, Франции и Германии.