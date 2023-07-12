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19:27, 12 июля 2023Наука и техника

У детей с аутизмом обнаружили проблемы с памятью

Biological Psychiatry: у детей с аутизмом обнаружили проблемы с общей и лицевой памятью

Фото: Ruslan Galiullin / Shutterstock / Fotodom

Ученые Стэнфордской школы медицины обнаружили, что у детей с аутизмом имеются проблемы с памятью, что не дает им нормально запоминать не только лица людей, но и другие виды информации. Эти затруднения связаны с двумя областями мозга, в которых наблюдается избыточное количество связей в нейронных сетях. Результаты исследования опубликованы в журнале Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging, пресс-релиз статьи доступен на сайте MedicalXpress.

Аутизм, которым страдает примерно каждый 36-й ребенок, характеризуется социальными нарушениями и ограниченным повторяющимся поведением. При наиболее тяжелой его форме люди не могут говорить или заботиться о себе, а около трети пациентов имеют интеллектуальные нарушения. При высокофункциональном расстройстве аутического спектра люди имеют нормальные или высокие интеллектуальные способности, однако также сталкиваются с трудностями в социальной активности. Исследования показывают, что дети с аутизмом плохо запоминают лица.

В новом исследовании приняли участие 25 детей с высокофункциональным расстройством аутического спектра и нормальным уровнем интеллекта в возрасте от 8 до 12 лет, а также контрольная группа из 29 детей с типичным развитием нервной системы и аналогичным возрастом. Все участники прошли различные тесты по проверке памяти, а также им проводили функциональную магнитно-резонансную томографию мозга.

В целом, дети с аутизмом испытывали трудности в запоминании информации, при этом наблюдались нарушения в памяти на лица. Расстройство аутического спектра сопровождалось снижением эпизодической памяти — способности вспоминать и повторно переживать отдельные прошлые события, включая встречу с людьми.

Ученые также отметили изменения в сети пассивного режима работы мозга, которая проявляет свою активность, когда человек находится в состоянии покоя. Дефицит общей и лицевой памяти оказался связан с увеличением связности в отдельных нейронных цепях, а именно в гиппокампе и задней поясной коре.

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    Александр Еникеев
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