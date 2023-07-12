В России заявили о потере контроля за качеством топлива

Национальный автомобильный союз: необходимо усилить контроль за качеством топлива на АЗС

Национальный автомобильный союз (НАС) предложил ужесточить контроль за работой заправок. Об этом со ссылкой на обращение к председателю правительства Михаилу Мишустину сообщает Autonews.

По словам представителей НАС, из-за ограничения возможностей надзорных органов число проверок АЗС на соответствие требованиям технического регламента топлива с 2019-го по 2022 год сократилось с 1087 до 347. В результате был потерян контроль за качеством бензина, в стране стали появляться нелегальные заправки и мобильные АЗС, использующие несертифицированное оборудование, которые угрожают безопасности людей.

Эксперты предложили вернуть органам государственной власти полномочия и расширить их возможности проверять качество всех видов моторного топлива, провести прокурорскую проверку всех АЭС на территории России, возобновить ведение «Карты качества топлива» и оперативно сообщать водителям о выявленных нарушениях на заправках.

Весной 2023 года в России захотели смягчить экологические требования к бензину. Вице-премьер России Александр Новак поручил Росприроднадзору изучить целесообразность использования октанповышающей добавки ММА, которую применяют для увеличения детонационной стойкости автобензинов. Ведомство должно оценить влияние ММА на атмосферный воздух, выбросы и здоровье человека. До 2016 года добавка применялась на российских нефтеперерабатывающих заводах, однако после была запрещена Минэнерго из-за негативного влияния на бензин, состояние агрегатов автомобиля и экологию.