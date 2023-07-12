Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:49, 12 июля 2023Экономика

В России заявили о потере контроля за качеством топлива

Национальный автомобильный союз: необходимо усилить контроль за качеством топлива на АЗС

Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ

Национальный автомобильный союз (НАС) предложил ужесточить контроль за работой заправок. Об этом со ссылкой на обращение к председателю правительства Михаилу Мишустину сообщает Autonews.

По словам представителей НАС, из-за ограничения возможностей надзорных органов число проверок АЗС на соответствие требованиям технического регламента топлива с 2019-го по 2022 год сократилось с 1087 до 347. В результате был потерян контроль за качеством бензина, в стране стали появляться нелегальные заправки и мобильные АЗС, использующие несертифицированное оборудование, которые угрожают безопасности людей.

Эксперты предложили вернуть органам государственной власти полномочия и расширить их возможности проверять качество всех видов моторного топлива, провести прокурорскую проверку всех АЭС на территории России, возобновить ведение «Карты качества топлива» и оперативно сообщать водителям о выявленных нарушениях на заправках.

Материалы по теме:
В России создали цифровой рубль. Для чего он нужен и когда им можно будет воспользоваться?
В России создали цифровой рубль.Для чего он нужен и когда им можно будет воспользоваться?
11 июля 2023
Нефтяная маржа. Как растет прибыльность АЗС
Нефтяная маржа.Как растет прибыльность АЗС
20 мая 2022

Весной 2023 года в России захотели смягчить экологические требования к бензину. Вице-премьер России Александр Новак поручил Росприроднадзору изучить целесообразность использования октанповышающей добавки ММА, которую применяют для увеличения детонационной стойкости автобензинов. Ведомство должно оценить влияние ММА на атмосферный воздух, выбросы и здоровье человека. До 2016 года добавка применялась на российских нефтеперерабатывающих заводах, однако после была запрещена Минэнерго из-за негативного влияния на бензин, состояние агрегатов автомобиля и экологию.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль назвал вбросом сообщения о добравшихся до ядерного оружия вагнеровцах

    Бывшая первая ракетка мира заступилась за наказанную на Уимблдоне россиянку

    Зеленский сообщил о переговорах с Макроном

    Зеленский высказался о поставке кассетных боеприпасов словами о справедливости

    Стало известно о скором подорожании всех моделей Lada

    Зеленский пообещал применять кассетные боеприпасы только по военным объектам

    Зеленский назвал Украину донором безопасности для НАТО

    В России согласились создавать не совсем конкурентные самолеты

    Зеленский оценил результаты саммита НАТО

    Назван самый простой способ найти жилье в одном из южных городов России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости