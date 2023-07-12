Стоматолог посоветовал не чистить зубы до завтрака

Стоматолог Трифонов посоветовал утром чистить зубы сразу после завтрака, а не до него

Врач-стоматолог Михаил Трифонов рассказал, когда лучше чистить зубы утром — до или после завтрака. Его слова цитирует Пятый канал.

По словам Трифонова, оптимальное время для чистки зубов утром зависит от того, что человек делал ночью. Если он вместо сна ел, гигиену полости рта лучше осуществить до завтрака. Во всех остальных случаях врач посоветовал чистить зубы сразу после утреннего приема пищи, а не до него. Это необходимо, чтобы удалить остатки пищи и налет, которые остаются на эмали после еды.

Трифонов назвал опасной привычку многих россиян чистить зубы после каждого приема пищи в течение дня.

Так часто брать щетку нельзя. Это связано с тем, что чистка зубов — это механическое давление на них [зубы] <…> Это травмирует эмаль. Из-за этого часто на зубах появляются клиновидные дефекты Михаил Трифонов врач-стоматолог

Повреждение эмали, в свою очередь, может спровоцировать развитие кариеса и сильной чувствительности зубов, подытожил стоматолог.

Ранее стоматолог-ортодонт Халед Кассем назвал оптимальную продолжительность использования жевательной резинки. По его мнению, жевать ее надо не дольше 15 минут. Пренебрежение этой рекомендацией может привести к разрушению зубной эмали и заболеваниям височно-нижнечелюстных суставов, соединяющих нижнюю челюсть с черепом, заявил врач.