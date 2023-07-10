Стоматолог назвал оптимальную продолжительность жевания резинки

Стоматолог Халед Кассем рекомендовал использовать жевательную резинку максимум 15 минут

Стоматолог-ортодонт Халед Кассем назвал оптимальную продолжительность использования жевательной резинки и рассказал, что может произойти, если ее проглотить. Его слова цитирует Daily Mail.

Кассем сообщил, что жвачка без сахара усиливает выработку слюны и удаляет остатки пищи с зубов, что, в свою очередь, позволяет снизить риск развития кариеса. Также жевание резинки помогает укрепить лицевые мышцы.

При этом, по его словам, чрезмерно долгое жевание жвачки может привести к разрушению зубной эмали и заболеваниям височно-нижнечелюстных суставов, соединяющих нижнюю челюсть с черепом. Чтобы избежать опасных последствий, он рекомендовал жевать резинку не дольше 15 минут.

Кассем добавил, что проглатывать жвачку также не следует. В некоторых случаях это может привести к тошноте, рвоте и диарее.

Ранее стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук Андрей Жук предупредил об ошибках при чистке зубов. Ошибкой он, в частности, назвал чистку зубов раз в день.