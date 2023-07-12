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12:55, 12 июля 2023Наука и техника

Перечислены подверженные риску рака профессии

Occupational & Environmental Medicine: женщины-парикмахеры оказались подвержены риску рака

Фото: Adam Winger / Unsplash

Ученые из Монреальского университета перечислили профессии, наиболее подверженные риску рака яичников. Результаты исследования опубликованы в журнале Occupational & Environmental Medicine.

В ходе работы авторы проанализировали данные 1370 женщин в возрасте от 18 до 79, где у 491 участницы был диагностирован рак яичников, а у 879 — нет. Испытуемых подробно опросили об их образе жизни, учитывалось также их место работы в течение жизни.

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Анализ показал, что работа более десяти лет на определенных должностях может существенно увеличивать риск рака яичников. В частности, наиболее уязвимыми оказались парикмахеры и косметологи — они чаще всего подвергались воздействию 13 химических веществ, включая аммиак, перекись водорода, органические красители и пигменты, а также осветлители, которые могли спровоцировать заболевание. Вероятной причиной этого могло быть воздействие определенных химических веществ, однако неясно — какое-то определенное или их комбинация.

Кроме того, повышенная вероятность (вдвое) этого вида рака наблюдалась у бухгалтеров из-за сидячего образа жизни большую часть дня. Другой группой риска стали женщины, работающие в сфере продаж, розничный торговли, производства одежды и строительства. Последняя отрасль была ассоциирована с утроенным шансом на рак яичников. В то же время швейная промышленность, включая вышивание, была связана с 85-процентным повышением риска развития заболевания, а работа в сфере продаж или розничной торговли увеличивала вероятность на 45 и 59 процентов соответственно. Примечательно, что у медсестер риск развития рака яичников был снижен.

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    Елена Апазиди
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