Груды искореженных наводнением на Кубани машин сняли на видео

Kub Mash опубликовал кадры с последствиями ливней в Туапсинском районе Краснодарского края

В сети появились кадры с последствиями наводнения на Кубани, которое началось в результате сильных ливней на территории Туапсинского района. Видео очевидцев опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

На записях очевидцев видно, как мощные потоки воды, охватившие улицы курортных поселков, сносят машины, а также смывают мосты и дороги. Между жилых домов скопились утопающие в грязи груды искореженных автомобилей. Кроме того, запечатлены кучи вырванных деревьев.

Ранее в сети также появились кадры перекрытой из-за селя и ливня федеральной трассы М-4 «Дон». На записи видно, что движение по четырехполосной дороге в обе стороны приостановлено, так как полностью затоплен один из ее участков.

Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в ночь на 12 июля на Туапсинский район обрушились залповые дожди. За три часа выпало 144 миллиметра осадков, что привело к сильным подтоплениям российских поселков.

В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях введен режим чрезвычайной ситуации. Региональный оперштаб сообщил, что проводится эвакуация жителей в пункты временного размещения. Информация о пострадавших не поступала.