Китайские банки усилили влияние на российском рынке

РБК: «дочки» китайских банков в России в несколько раз усилили кредитование других банков

За год китайские банки усилили влияние на российском финансовом рынке, со ссылкой на источники сообщает РБК.

С 1 февраля 2022-го по 1 июня 2023 года «дочки» банков из КНР в несколько раз нарастили кредитование российских организаций. «Бэнк оф Чайна» увеличил выдачу другим банкам кредитов в 7,7 раза (плюс 107 миллиарда рублей). «Чайна Констракшн Банк» за тот же период нарастил объем выданных займов почти в шесть раз (плюс 15,9 миллиарда рублей) «АйСиБиСи» — в 3,3 раза (плюс 9,7 миллиарда рублей). Всего за год доля крупнейших «дочек» китайских банков в сегменте межбанковских ссуд выросла с 0,7 до 3,3 процента.

В условиях отказа от долларов и евро «дочки» крупных банков из КНР стали важными поставщиками юаневой ликвидности на внутренний финансовый рынок. Усиление их позиций на рынке — «естественный процесс», связанный с девалютизацией рынка, заявил представитель Абсолют Банка. Однако, по мнению главного аналитика Сбербанка, в этом случае речь не идет о непосредственной выдаче кредитов российским банкам.

«Большая часть средств в России в юанях — это средства на счетах клиентов, у которых есть юаневая выручка. "Дочка" китайского банка эти средства в виде кредита переводит своей материнской структуре в Китае для сопровождения внешнеторговых сделок. Кроме того, у дочерних структур китайских банков есть открытые корреспондентские счета российским банкам, это тоже заметная сумма», — объяснил он.

Китайским банкам пришлось присоединиться к американским ограничениям в отношении России из-за тесных связей с экономикой США. В результате с 13 июня Bank of China прекратил прием от российских банков платежей на перевод юаней в банки стран Евросоюза, Швейцарии, Великобритании и США. Еще одной причиной нежелания банков КНР помогать России в обходе санкций является зависимость от системы SWIFT в части использования юаня в трансграничных платежах. Поэтому Bank of China готов работать с российскими компаниями из санкционного списка SDN только с использованием этой системы.