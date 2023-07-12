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12:41, 12 июля 2023Россия

Кремль назвал вбросом сообщения о добравшихся до ядерного оружия вагнеровцах

Песков назвал вбросом сообщения о том, что ЧВК «Вагнер» добрались до ядерного оружия
СюжетЮжный военный округ (ЮВО)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «очередным вбросом» утверждения Киева о том, что участники частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» во время мятежа якобы добрались до одного из ядерных хранилищ. Его слова приводит «Интерфакс».

О том, что вагнеровцы в июне якобы достигли складов ядерного оружия в Воронеже-45, ранее заявил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. По его словам, они хотели захватить часть боеприпасов.

«У Кремля нет такой информации. Похоже на очередной вброс», — сказал пресс-секретарь президента России.

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О начале мятежа глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил вечером 23 июня. Он обвинил Минобороны России в ударе по тыловым лагерям компании. Утром вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа (ЮВО) в центре Ростова-на-Дону. Также сообщалось о присутствии в Воронежской и Липецкой областях колонн ЧВК, которые двигались в сторону Москвы.

Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин согласился остановить движение колонн по российской территории. Вскоре эти данные подтвердил и сам основатель ЧВК. После этого в Кремле заявили о прекращении уголовного дела в отношении Пригожина.

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    Евгения Куликова
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