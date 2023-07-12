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22:49, 12 июля 2023Мир

Россия заявила о возвращении НАТО к схеме холодной войны

МИД РФ: саммит НАТО демонстрирует возврат альянса к схеме холодной войны

Фото: Yves Herman / Reuters

Саммит НАТО в Вильнюсе стал свидетельством того, что Североатлантический альянс вернулся к схемам холодной войны. Об этом заявило Министерство иностранных дел России.

«Его итоги демонстрируют, что организация окончательно вернулась к схемам холодной войны, только теперь ради защиты "нашего одного миллиарда" от другой части человечества и на основе идеологии разделения мира на демократии и автократии», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД РФ также добавили, что Москва внимательно проанализирует результаты саммита. Кроме того, с учетом выявляемых вызовов и угроз безопасности и интересам России будут приняты соответствующие меры.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отказался считать нынешний этап международных отношений холодной войной. Госсекретарь США Энтони Блинкен также утверждал, что Вашингтон не стремится к новой холодной войне.

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    Марина Совина
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