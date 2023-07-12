Женщина явилась на свадьбу бывшего мужа и потребовала алименты

The Thaiger: в Китае женщина сорвала свадьбу бывшего мужа, потребовав выплаты алиментов

Жительница китайской провинции Аньхой пришла на свадьбу бывшего мужа и сорвала ее, потребовав выплаты алиментов. Об этом сообщает The Thaiger.

Женщина развелась с мужчиной из-за того, что он якобы неоднократно избивал ее. В ходе бракоразводного процесса китаянка получила опеку над их общей дочерью, а мужчину обязали ежемесячно выплачивать алименты в размере 600 юаней (7,5 тысячи рублей). Несмотря на это, китаец на протяжении полутора лет не высылал деньги и ни разу не навестил дочь. Бывшая жена была вынуждена работать и воспитывать девочку.

Надеясь получить алименты, китаянка явилась на свадьбу бывшего мужа с их общей дочерью. Посреди праздника она подошла к нему и потребовала отдать ей причитающееся. Эта сцена удивила гостей, однако жених с невестой не стали разговаривать с женщиной и направились в банкетный зал, чтобы продолжить праздник.

После этого отец китайца заявил, что женщина запрещает бывшему мужу общаться с дочерью. Вдобавок ко всему, семья мужчины утверждала, что выплатила все алименты. В итоге китаянка с дочерью провели в банкетном зале с дочерью весь день. Женщина рассказала, что отец ребенка игнорировал их на протяжении всего мероприятия. «Он даже не потрудился спросить, хотим ли мы есть. Он относился к нам как к совершенно незнакомым людям», — рассказывает она. Женщина также призналась, что за день до свадьбы кто-то предложил ей денег, пытаясь отговорить ее устраивать скандал на празднике. Тем не менее китаянка отказалась от подачки, желая добиться справедливости.

Многие пользователи интернета возмутились действиями мужчины, заявив, что он обязан материально поддерживать дочь. Они также раскритиковали поведение его невесты, отметив, что она безразлично отнеслась к произошедшему. Часть пользователей посчитала поступок бывшей жены несколько экстравагантным. По мнению некоторых людей, она могла договориться с мужчиной другими способами, не устраивая сцен на свадьбе.

Ранее сообщалось, что в Индии жених остановил свадьбу из-за «непотребного» поведения свекрови. Разрешить конфликт не удалось, и праздник пришлось окончательно отменить.