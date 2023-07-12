Выпущенные до 2010 года видеоигры оказалось невозможно приобрести

VGHF: большая часть представленных до 2010 года видеоигр оказалась недоступна для геймеров

Специалисты Фонда истории видеоигр (Video Game History Foundation, VGHF) рассказали о ситуации на рынке ретроигр. Об этом сообщается на сайте организации.

Эксперты фонда провели анализ и выяснили, что современные геймеры практически не имеют возможности легально ознакомиться со старыми играми, выпущенными до 2010 года. На первом этапе исследования специалисты случайным образом выбрали 1,5 тысячи тайтлов, выпущенных до указанной даты, а затем расширили выборку до 4 тысяч экземпляров.

В материале отмечается, что 87 процентов из изученных игр невозможно приобрести легально — лишь 13 процентов тайтлов оказались представлены в сети и магазинах. Авторы подчеркнули, что часто указанные игры были доступны локально, то есть большая часть пользователей не могла приобрести и запустить их на своих девайсах.

«Представьте, если бы единственным способом посмотреть "Титаник" было бы найти подержанную видеокассету и включить ее на своем старом оборудовании», — отметили специалисты. В заключение эксперты VGHF заявили, что их расстраивает тот факт, что игровая индустрия стоимостью 180 миллиардов долларов не способна содействовать сохранению раритетных тайтлов.

Ранее представители «М.Видео-Эльдорадо» рассказали, что в первой половине 2023 года большая часть проданных игр для приставок пришлась на релизы для PlayStation 4. Самой востребованной игрой оказалась Cyberpunk 2077.