Еще четыре человека стали кандидатами на пост мэра Москвы

Мосгоризбирком: в выборах мэра Москвы примут участие пять кандидатов

Мосгоризбирком зарегистрировал еще четырех человек в качестве кандидатов на пост мэра столицы. Об этом в среду, 12 июля, сообщает «Москва 24».

Решение по вопросу регистрации было принято на заседании комиссии. В выборах мэра Москвы примут участие первый зампред руководителя фракции партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Дмитрий Гусев, вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

Ранее Мосгоризбирком зарегистрировал в качестве кандидата на должность мэра Москвы действующего градоначальника Сергея Собянина. Известно, что кандидатуры на этот пост выдвинули 12 человек, шестеро из них — самовыдвиженцы. Необходимые для регистрации документы предоставили только пять кандидатов.

Мосгордума официально назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября 2023 года. Они пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября.

