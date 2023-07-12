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17:06, 12 июля 2023Россия

Еще четыре человека стали кандидатами на пост мэра Москвы

Мосгоризбирком: в выборах мэра Москвы примут участие пять кандидатов

Фото: Роман Яровицын/Коммерсантъ

Мосгоризбирком зарегистрировал еще четырех человек в качестве кандидатов на пост мэра столицы. Об этом в среду, 12 июля, сообщает «Москва 24».

Решение по вопросу регистрации было принято на заседании комиссии. В выборах мэра Москвы примут участие первый зампред руководителя фракции партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Дмитрий Гусев, вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

Ранее Мосгоризбирком зарегистрировал в качестве кандидата на должность мэра Москвы действующего градоначальника Сергея Собянина. Известно, что кандидатуры на этот пост выдвинули 12 человек, шестеро из них — самовыдвиженцы. Необходимые для регистрации документы предоставили только пять кандидатов.

Мосгордума официально назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября 2023 года. Они пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября.

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    Варвара Родикова
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