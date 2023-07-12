МИД России обозначил роль Украины для НАТО

МИД России: Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной НАТО войне

Украине уготована роль главного расходного материала в гибридной войне с Россией, развязанной НАТО. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

«Взяв курс на эскалацию, выдали новую порцию обещаний снабжать киевский режим все более современным и дальнобойным оружием, чтобы как можно дольше — на истощение — продлить конфликт», — подытожили в ведомстве итоги саммита НАТО. Там отметили, что альянс «продолжает провокационную политику расширения», в частности, «раскручивая ради достижения превосходства спираль милитаризации». «В центре этих натовских устремлений — дальнейшая «натоизация» Украины», — добавили там.