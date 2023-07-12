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15:09, 12 июля 2023Мир

Российский полковник оценил риски возможной передачи ракет ATACMS Украине

Полковник Литовкин: армия России сможет сбить ракеты ATACMS при их появлении у Украины

Фото: 8th United States Army / Handout / Reuters

Ракеты ATACMS, которые, вероятно, будут переданы Украине являются мощным видом вооружения, против которого Россия сможет найти способ противодействия. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, подчеркнув, что Киеву вряд ли будут переданы ракеты дальностью более 300 километров.

«ATACMS — это ракеты, которые используются в HIMARS, системах залпового огня. Они летают на расстояние от 150 до 500 километров. Я думаю, что на Украину поставят ракеты, которые летают не дальше, чем на 300 километров», — рассказал эксперт.

Есть конвенция о запрещении передачи и распространения ракетных технологий, она запрещает передавать ракеты дальностью больше 300 километров кому-либо за рубеж. Как правило, США придерживаются этой конвенции, хотя они и не всегда соблюдают конвенции и договоренности

Виктор Литовкинвоенный обозреватель, полковник в отставке

Литовкин также выразил опасение, что ракеты могут использоваться ВСУ против мирного населения.

«ATACMS — хорошая ракета, но на любую ракету есть противодействие. Главное, вовремя их обнаружить, но мы вполне способны с ними бороться», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что в администрации президента США Джо Байдена «тихо» обсуждают возможную передачу Украине оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS. По словам двух неназванных американских чиновников, в Белом доме идут «тихие дебаты» по поводу того, отправлять ли Киеву хотя бы несколько таких управляемых ракет.

В администрации Байдена опасаются, что Украина может использовать ATACMS для ударов по целям на территории России. Однако после решения Франции отправить ракеты SCALP, подобные ATACMS, мнение Вашингтона может измениться, пишет издание.

В мае Байден допустил, что США «рано или поздно» решатся на передачу Украине ракет семейства ATACMS.

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    Кирилл Садовский
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